Nella giornata del 23 luglio 2026, i vigili del fuoco di Catania hanno effettuato oltre 60 interventi tra le 8 e le 18. Gli interventi hanno riguardato incendi di vegetazione e un rogo in un condominio. La maggior parte delle operazioni si è concentrata su incendi di aree verdi, mentre un incendio ha coinvolto un edificio residenziale. Nessuna vittima è stata segnalata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 60 operazioni gestite nel corso della giornata. È stata una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale, impegnati in numerosi interventi tra le 8 e le 18 di oggi, 23 luglio 2026. Il bilancio provvisorio parla di 51 interventi già conclusi, 9 ancora in corso e 5 richieste d’intervento ancora da effettuare. La maggior parte delle operazioni ha riguardato incendi di sterpaglie e vegetazione, alimentati dalle alte temperature e dalle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme. Incendio in una veranda a Mascalucia. Tra gli episodi più significativi della mattinata figura il rogo che ha interessato la veranda di un appartamento all’ultimo piano di un condominio in corso San Vito 152, a Mascalucia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, giornata intensa per i vigili del fuoco: decine di interventi tra incendi di vegetazione e un rogo in un condominio

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