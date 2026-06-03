Alba di paura in un condominio il rogo divampa dai quadri elettrici | i Vigili del fuoco salvano una donna e due cani
Un incendio è scoppiato nei quadri elettrici di un condominio in via del Tulipano a Forlì. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato una donna e due cani. Nessuno dei residenti è rimasto ferito, ma l’incendio ha causato danni all’impianto elettrico e al appartamento coinvolto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Poteva trasformarsi in tragedia il risveglio dei residenti di una palazzina in via del Tulipano, a Forlì. Nelle prime ore di mercoledì un incendio è divampato all'interno del condominio, facendo scattare l'allarme generale e richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi. Erano precisamente le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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