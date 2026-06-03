Alba di paura in un condominio il rogo divampa dai quadri elettrici | i Vigili del fuoco salvano una donna e due cani

Notizia in breve

Un incendio è scoppiato nei quadri elettrici di un condominio in via del Tulipano a Forlì. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato una donna e due cani. Nessuno dei residenti è rimasto ferito, ma l’incendio ha causato danni all’impianto elettrico e al appartamento coinvolto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.