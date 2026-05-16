Durante la notte tra il 15 e il 16 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti in più occasioni per fronteggiare i danni causati dal vento forte in tutta l’Irpinia. Sono stati effettuati decine di interventi di soccorso tecnico urgente, con l’obiettivo di rimuovere alberi caduti e riparare strutture danneggiate. Il maltempo ha interessato vaste aree della provincia, creando disagi e richieste di aiuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, impegnati tra il 15 e il 16 maggio in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente a causa del forte maltempo che ha colpito l’intera provincia irpina. Le squadre operative sono entrate in azione in diversi comuni del territorio, in particolare ad Avellino, Ariano Irpino, Bonito, Santo Stefano del Sole e Pratola Serra, dove si sono registrati soprattutto interventi per la rimozione di alberi pericolanti o caduti a causa delle violente raffiche di vento. Tra gli episodi più significativi, quello avvenuto ad Ariano Irpino, in contrada Patierno, nei pressi della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO-FOTO/ Vento forte e disagi in Irpinia: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

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RAFFICHE DI VENTO E ALLAGAMENTI: OLTRE 160 INTERVENTI IN TUTTO IL VENETO | 26/03/2026

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