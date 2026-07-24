castelnovo sotto colpo grosso al polo logistico snatt

Notizia in breve

Nella giornata del 24 luglio 2026, un furto è avvenuto presso il polo logistico di Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia. I ladri hanno messo in atto un’operazione pianificata nei minimi dettagli, entrando nel centro e sottraendo capi di abbigliamento di marca. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’irruzione o sul numero di persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.