Castelnovo Sotto colpo grosso al polo logistico Snatt

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata del 24 luglio 2026, un furto è avvenuto presso il polo logistico di Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia. I ladri hanno messo in atto un’operazione pianificata nei minimi dettagli, entrando nel centro e sottraendo capi di abbigliamento di marca. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’irruzione o sul numero di persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 24 luglio 2026 – Un altro di quei colpi studiati nei minimi dettagli, ancora una volta ai danni di un centro logistico, per puntare a capi d’abbigliamento di marca. E’ accaduto al centro logistico Snatt in via San Biagio a Castelnovo Sotto. Un furto scoperto nelle prime ore della giornata, facendo così intervenire i carabinieri. Da una prima ricostruzione dei fatti, un commando di ignoti ha agito bloccando preventivamente la strada per garantirsi la fuga e ostacolare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Per chiudere via San Biagio, i malviventi hanno utilizzato due veicoli – un furgone e una Fiat 500 – entrambi risultati essere stati rubati in precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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