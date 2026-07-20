Nestlé investirà circa 560 milioni di euro a Mantova per costruire un nuovo stabilimento dedicato al petfood umido e un polo logistico per diversi marchi. La struttura integrata includerà un impianto produttivo e un centro di distribuzione. La realizzazione avverrà nel territorio mantovano, senza ulteriori dettagli sui tempi di apertura o capacità produttiva. L’investimento riguarda esclusivamente l’Italia e mira a rafforzare la presenza nel settore del petfood.

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Nestlé annuncia un investimento di circa 560 milioni di euro in Italia per la realizzazione a Mantova di un nuovo hub integrato, che unirà uno stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e un polo logistico al servizio di diversi brand del Gruppo. L'operazione rientra nella strategia di sviluppo di Nestlé, che punta a concentrare risorse e investimenti su specifiche aree strategiche per la crescita, tra cui il petfood, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo di Purina. Il nuovo stabilimento produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti, rafforzando la capacità produttiva dell'azienda in uno dei segmenti a più rapida crescita del mercato, con il wet cat food che registra un aumento dell'8% all'anno in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Nestlè, investimento di 560 mln a Mantova per nuovo stabilimento Purina dedicato al petfood e polo logistico

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