Oggi a Cassago Brianza si è svolto uno sciopero al polo logistico, con i lavoratori che hanno protestato contro le condizioni di pagamento. I facchini, inquadrati come addetti alle pulizie, ricevono uno stipendio inferiore rispetto a quanto previsto dalle norme per il loro ruolo. La protesta ha coinvolto diversi lavoratori che hanno deciso di fermarsi per evidenziare questa disparità.

Cassago Brianza (Lecco), 9 luglio 2026 – Facchini inquadrati e pagati come addetti alle pulizie, cioè meno di quanto le norme attualmente in vigore imporrebbero per la loro mansione. Per questo una cinquantina di lavoratori di una cooperativa in servizio in un'azienda di logistica di Cassago Brianza sono in sciopero. Si tratta dei lavoratori soci, ma di fatto dipendenti, della società cooperativa Develope di Cusano Milanino reclutati per la Villa e Riva Logistica, azienda con sede a Cassago. Chiedono che venga loro applicato il contratto nazionale per il settore Trasporto merci e logistica. A proclamare lo stato di agitazione prima e lo sciopero poi sono stati i sindacalisti del SiCobas, sindacato autonomo, a cui sono iscritti una settantina di lavoratori del polo logistica, più della metà di tutti i colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilgiorno.it - Cassago Brianza, sciopero al polo logistico: “Facchini pagati come addetti alle pulizie”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addetti alle pulizie, personale per mense e autisti: le offerte di lavoro della settimana nel novareseQuattro offerte di lavoro sono state pubblicate questa settimana dai Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero.

Bagnino, autista e addetti pulizieSono state pubblicate nuove offerte di lavoro presso gli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Spezia.