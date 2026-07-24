Stamattina, le forze dell’ordine hanno avviato operazioni di sequestro e sgombero dei locali commerciali del Grand Hotel La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate. I locali, noti come “Castello delle cerimonie”, sono stati sottoposti a sequestro senza incidenti. Le operazioni sono durate alcune ore e hanno interessato le aree dedicate alle attività commerciali dell’hotel, che si trovano in provincia di Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono iniziate, stamattina, le operazioni di sequestro e sgombero dei locali commerciali del Grand Hotel La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La Polizia Municipale sta notificando un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Torre Annunziata su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso che contesta il reato di invasione di terreni o edifici. Com’è noto la struttura ricettiva è diventata di proprietà del comune di San Antonio Abate e le operazioni – propedeutiche alla sgombero degli arredi e dei macchinari presenti – vedono la collaborazione della Polizia di Stato e dei carabinieri di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Castello delle cerimonie’, forze dell’ordine sequestrano i locali commerciali

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Castello delle Cerimonie, il TAR conferma lo stop alle attività ricettive

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