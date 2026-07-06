Dentro il Castello delle Cerimonie vive ancora la famiglia Polese Nuovo intervento sul ristorante La Sonrisa

Il Comune di Sant'Antonio Abate ha annunciato che intende risolvere lo stallo di oltre due anni riguardante l’indennità di occupazione senza titolo del Castello delle Cerimonie. La questione riguarda anche il ristorante La Sonrisa, che si trova all’interno della struttura ancora gestita dalla famiglia Polese. La decisione mira a definire formalmente la situazione legale dell’occupazione del castello e delle aree ad esso associate.

Il Comune di Sant'Antonio Abate chiederà deve superare lo stallo che da oltre due anni, ovvero stabilire l'indennità di occupazione senza titolo del Castello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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