Il Castello delle Cerimonie è chiuso ma la famiglia Polese vive ancora lì | il futuro della Sonrisa è un rebus

Il Grand Hotel La Sonrisa, noto come il Castello delle Cerimonie, ha chiuso le sue porte dopo la revoca delle licenze. La struttura, che ospitava eventi e servizi di ristorazione, non è più operativa. La famiglia che vi risiede ancora vive nel castello, ma il futuro della proprietà resta incerto. La sospensione delle attività ha portato alla cancellazione di eventi e servizi precedentemente offerti.

Il Grand Hotel La Sonrisa, meglio conosciuto come il Castello delle Cerimonie, ha chiuso i battenti. Le licenze sono state revocate e l’attività ricettiva e di ristorazione è stata sospesa. Ma nonostante questo, tra le mura della struttura resa celebre dal programma di Real Time, qualcosa continua a muoversi: la famiglia Polese vive ancora all’interno del complesso. Un dettaglio che non è passato inosservato e che aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda già molto complessa. Il complesso di Sant’Antonio Abate, confiscato e oggi al centro di un delicato percorso amministrativo, continua infatti a far discutere. Mentre i lavoratori protestano per la perdita del posto di lavoro, il Comune sta cercando di capire quale futuro possa avere una delle strutture più iconiche della Campania. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Castello delle Cerimonie addio, finisce l'era dei Polese: La Sonrisa passa ufficialmente al Comune.

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