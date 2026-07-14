Le forze dell'ordine hanno sgomberato i locali dell'università Statale in via Celoria, occupati da circa due anni. Sono state denunciate sedici persone coinvolte nell'occupazione. La rettrice dell'ateneo ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento. L'operazione si è conclusa martedì mattina, ponendo fine all'occupazione portata avanti dal gruppo noto come «Socs, Settore Occupato Città Studi». La vicenda ha coinvolto la presenza prolungata di manifestanti all’interno dei locali universitari.

Dopo quasi due anni di occupazione, finisce l'esperienza di «Socs, Settore Occupato Città Studi»: martedì mattina le forze dell'ordine hanno sgomberato i locali di proprietà dell'Università degli Studi di Milano in Via Celoria 22 «occupati abusivamente e ormai ridotti a uno stato di degrado inaccettabile per l’ateneo e il quartiere», si legge in una nota dell'ateneo. Sedici presenti sono stati denunciati per occupazione abusiva. A cui si sono aggiunte 4 notifiche di fogli di via. Lo si apprende dalle forze dell'ordine. L'intervento, avvenuto di fronte a un nutrito gruppo di antagonisti in presidio di protesta, non ha visto tensioni particolari e non risultano denunce per resistenza o azioni estreme da parte degli occupanti, studenti di area prevalentemente anarchica. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, sgomberati i locali dell'università Statale occupati da due anni in via Celoria. Sedici persone denunciate. La rettrice ringrazia le forze dell'ordine

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