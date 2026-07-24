Castello delle cerimonie forze dell' ordine sequestrano i locali commerciali | sgomberate anche le persone presenti

Le forze dell'ordine hanno avviato stamattina un’operazione di sequestro e sgombero dei locali commerciali all’interno del Grand Hotel La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate. Durante le operazioni sono state allontanate anche le persone presenti nelle strutture. Il procedimento riguarda le proprietà del castello delle cerimonie situato all’interno dell’hotel. Le autorità hanno provveduto a mettere sotto sequestro i locali senza che si registrassero incidenti o resistenze da parte dei presenti.

Sono iniziate, stamattina, le operazioni di sequestro e sgombero dei locali commerciali del Grand Hotel La Sonrisa, a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli: la Polizia Municipale sta notificando un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Torre Annunziata su richiesta dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso che contesta il reato di invasione di terreni o edifici. Com'è noto la struttura ricettiva è diventata di proprietà del comune di San Antonio Abate e le operazioni - propedeutiche alla sgombero degli arredi e dei macchinari presenti - vedono la collaborazione della Polizia di Stato e dei carabinieri di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Castello delle cerimonie, forze dell'ordine sequestrano i locali commerciali

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