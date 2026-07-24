Castello delle Cerimonie al via al sequestro e allo sgombero dei locali Ma i Polese non si muovono da lì

Stamattina sono iniziate le operazioni di sequestro e sgombero del Grand Hotel La Sonrisa, noto come “Il Castello delle Cerimonie”, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Le autorità hanno messo in atto le procedure di rimozione dei locali, ma i Polese, proprietari del luogo, non si sono spostati. Le operazioni sono ancora in corso.

Sono iniziate da stamane le operazioni di sequestro e sgombero del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, conosciute da tutti come “Il Castello delle Cerimonie”, grazie al noto programma su Real Time. Ma i Polese, anche se si stanno svuotando i locali, rimangono ancora dentro la struttura, perché vivrebbero abitualmente all’interno del Castello. La Sonrisa, tutta la vicenda e la confisca definitiva. Gli agenti della Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Castellammare di Stabia, hanno notificato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. 🔗 Leggi su Open.online

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Castello delle Cerimonie, il TAR conferma lo stop alle attività ricettive

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