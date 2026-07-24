È in corso un progetto da 3,5 milioni di euro per il potenziamento del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta. L’intervento prevede la realizzazione di nuove sale parto e di una sala operatoria dedicata. L’iter amministrativo prosegue per completare i lavori e avviare i miglioramenti strutturali. La progettazione e le autorizzazioni sono state avviate, ma non sono ancora stati resi noti i tempi di realizzazione.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’iter per il potenziamento del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta. Il progetto, del valore di circa 3,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova sala operatoria, due sale parto e una sala dedicata ai parti cesarei, con l’obiettivo di adeguare la struttura agli standard di sicurezza previsti dalla normativa e rafforzare il punto nascita. L’intervento è stato al centro dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi nella Direzione medica del presidio ospedaliero, alla presenza dei tecnici della Direzione strategica della Asl Taranto, del direttore sanitario della Asl, Vito Gigantelli, della direttrice medica del San Pio, Francesca Vinci, e del consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione Sanità della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Castellaneta, progetto da 3,5 milioni per il punto nascita: nuove sale parto e sala operatoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castellaneta: “no alla chiusura del punto nascita dell’ospedale” Rischio paventato da un'assessora comunaleIl punto nascita dell’ospedale San Pio di Castellaneta potrebbe chiudere di nuovo.

Ancona, a 19 anni le asportano un tumore al cervello da sveglia: traduzione in sala operatoria grazie all’IAUna ragazza di 19 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello da sveglia a Ancona, utilizzando un sistema di traduzione basato...

Argomenti più discussi: Non solo birra: piano Heineken per la risorsa acqua a Taranto; Castellaneta Marina, vela e inclusione con Navigare Oltre i Limiti: protagonisti ragazzi, ambiente e accessibilità; 25 luglio: TEDUA, DINO BROWN e PROMESSA @ Nafoura di Castellaneta; Navigare Oltre i Limiti, a Castellaneta Marina due giornate dedicate a inclusione, vela e ambiente.

A Castellaneta la ex Miroglio rinasce con Agromed. Miccolis: Valorizziamo la frutta del SudLì dove un tempo marciavano telai e macchine da cucire, presto saranno in funzione ... msn.com