Il punto nascita dell’ospedale San Pio di Castellaneta potrebbe chiudere di nuovo. Lo ha annunciato un’assessora comunale, che ha espresso preoccupazione per questa eventualità. La comunicazione si riferisce a un possibile rischio di chiusura del reparto, senza indicare date o dettagli specifici. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del Comune. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle motivazioni o sui tempi di eventuali decisioni.

Di seguito il comunicato: Ritorna il rischio di chiusura del punto nascita dell’Ospedale San Pio di Castellaneta. A darne notizia è Marika Fumarola, assessora con delega alle politiche per la salute del Comune di Castellaneta. Un taglio che fu evitato già nel 2019, ricorrendo ad una deroga che la politica locale chiese ed ottenne dal comitato competente. Non senza una richiesta formale della Regione Puglia, che si chiede di reiterare. L’incarico, ricorda l’assessora, fu assunto dalla dottoressa Iolanda Chinellato, attualmente referente regionale della società italiana di allergologia pediatrica. “Da allora, grazie al lavoro di squadra delle strutture complesse di ginecologia ed ostetricia e anestesia e rianimazione e – nonostante le gravi carenze di personale – la struttura ha realizzato miglioramento costanti”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Castellaneta: “no alla chiusura del punto nascita dell’ospedale” Rischio paventato da un'assessora comunale

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