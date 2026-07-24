Il circolo del Partito Democratico di Castellammare di Stabia è stato sciolto a causa di infiltrazioni camorristiche. Sono state avviate le procedure di espulsione per due ex consiglieri comunali. La decisione riguarda anche le sezioni del partito in altre città, come Ercolano. L’obiettivo è rimuovere figure considerate incompatibili con la linea del partito. La responsabilità di tali provvedimenti è attribuita a dirigenti nazionali e locali, che hanno deciso di intervenire immediatamente.

Da Castellammare di Stabia a Ercolano, partono i commissariamenti delle sezioni del Pd. Arturo Scotto è deciso subito a espellere due ex consiglieri comunali - Roberto Elefante e Giusy Amato - in base a quanto emerso dalla relazione sullo scioglimento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, ma potrebbero esserci anche altre epurazioni. Mentre nella stessa città, nelle stesse ore, Fratelli d'Italia manifestava in piazza chiamando in causa le responsabilità del partito di Elly Schlein. «Dalle carte emerge una permeabilità dell’amministrazione, una emergenza democratica che si è scaricata su questa esperienza amministrativa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castellammare sciolta per camorra, via alle espulsioni in casa dem. Scotto: figure incompatibili

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