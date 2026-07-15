L'ex sindaco di Castellammare di Stabia ha accusato i leader nazionali del Partito Democratico, sostenendo che gli hanno lasciato solo dopo lo scioglimento del Comune, avvenuto per presunte infiltrazioni della camorra. In particolare, ha puntato il dito contro la leader del partito e un altro esponente, affermando che avevano firmato le liste elettorali e che ora non lo sostengono più. La situazione ha portato a uno scontro interno nel partito.

Dallo scioglimento del Comune alla resa dei conti nel Pd. L’ex sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza rompe gli argini e accusa i vertici dem: «Schlein e Ruotolo mi hanno lasciato solo. Le liste erano state approvate dal partito». Un affondo che fa esplodere la guerra interna ai democratici, trasformando lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche in un caso politico nazionale. Lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche apre infatti una durissima resa dei conti tutta interna al Partito democratico. A trasformare il caso in una vera e propria faida è l’ex sindaco Luigi Vicinanza, che respinge ogni responsabilità politica e accusa direttamente il suo partito di averlo prima sostenuto e poi abbandonato quando è arrivata la decisione del governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Castellammare sciolta per camorra, esplode la guerra nel Pd. L’ex sindaco accusa Schlein e Ruotolo: «Voi avete firmato le liste»

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