Castellammare di Stabia sciolta l' amministrazione comunale per condizionamento camorristico
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, accusandola di essere condizionata dalla criminalità organizzata. La misura è stata adottata a seguito di indagini e accertamenti che hanno evidenziato infiltrazioni e influenze della criminalità nel funzionamento dell’ente locale. Lo scioglimento prevede la sostituzione temporanea della giunta e l’adozione di un commissariamento straordinario. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un decreto.
Il Consiglio dei Ministri ha decretato lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia per condizionamento della criminalità organizzata. Su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, arriva al termine anche l'avventura del sindaco Luigi Vicinanza, eletto due anni fa a capo di una coalizione di centrosinistra targata Partito Democratico dopo due anni di commissariamento in seguito allo scioglimento per le stesse motivazioni avvenuto appena due anni prima, nel 2022. «Nel massimo rispetto della decisione assunta dal Governo, attendo ora di conoscere le motivazioni del provvedimento che ha disposto lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Castellammare di Stabia, perquisizioni nei confronti di tre ultras della Juve StabiaDurante le perquisizioni condotte dopo il match con la Cremonese, sono stati sequestrati petardi e armi improprie a carico di tre ultras della Juve...
Leggi anche: Cantiere nautico abusivo a Castellammare di Stabia, scatta sequestro
Sciolto il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per 18 mesiIl Consiglio dei ministri riunito oggi ha approvato la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per la durata di 18 mesi. È quanto si apprende da fonti politiche. Da ... fanpage.it
Castellammare di Stabia, sciolto il comune per infiltrazioni camorristicheSecondo scioglimento consecutivo per la città di Castellammare. Il consiglio dei Ministri riunitosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi ha disposto il provvedimento. Finisce ... ilmattino.it