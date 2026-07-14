Castellammare di Stabia sciolta l' amministrazione comunale per condizionamento camorristico

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, accusandola di essere condizionata dalla criminalità organizzata. La misura è stata adottata a seguito di indagini e accertamenti che hanno evidenziato infiltrazioni e influenze della criminalità nel funzionamento dell’ente locale. Lo scioglimento prevede la sostituzione temporanea della giunta e l’adozione di un commissariamento straordinario. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un decreto.