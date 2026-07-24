Roberto Elefante e Giusy Amato, ex consiglieri comunali di Castellammare di Stabia, hanno annunciato la loro autosospensione dal Partito Democratico. La decisione arriva in seguito a vicende giudiziarie che li coinvolgono. Entrambi hanno dichiarato di essere estranei alla criminalità e di voler tutelare la propria reputazione. La sospensione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del partito, che ha confermato la decisione dei due ex rappresentanti.

I due ex consiglieri comunali di Castellammare di Stabia Roberto Elefante e Giusy Amato si autosospendono dal Partito Democratico. Dopo lo scioglimento dell'amministrazione comunale per condizionamenti della criminalità organizzata, e a poche ore dalle dichiarazioni del neo commissario cittadino del Pd Arturo Scotto, che reputa «incompatibili» i due ormai ex compagni di partito dell'ex sindaco Luigi Vicinanza, i diretti interessati hanno trasmesso una missiva al segretario regionale della Campania Piero De Luca e al segretario provinciale Francesco Dinacci, confermando la decisione «alla luce di quanto emerso nella relazione commissariale relativa al procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castellammare, i due ex consiglieri Elefante e Amato si autosospendono dal Pd: «Ma siamo estranei alla criminalità»

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