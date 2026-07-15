Un video che ritrae il segretario cittadino del Partito Democratico che festeggia l'elezione di due consiglieri comunali insieme ad un pregiudicato per traffico internazionale di stupefacenti e al quale dice di dover "pagare la scommessa" è diventato virale nelle ultime settimane. Siamo ad Ercolano e il filmato, che ormai gira di telefonino in telefonino, è stato postato pochi giorni dopo l'elezione della neo sindaca di centrosinistra Antonietta Grazia. A sostegno della sua candidatura, c'era anche il PD del segretario cittadino Antonello Cozzolino. In primo piano nel video compare proprio il segretario del PD ercolanese che dice: «Il risultato era inaspettato. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ercolano, in un video segretario e due consiglieri Pd alla festa con un pregiudicato condannato per traffico di droga. Scoppia la polemica, la sindaca Garzia: «Chiariscano»

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