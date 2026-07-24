Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Castellammare di Stabia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato effettuato nel corso di un controllo, durante il quale sono state trovate alcune quantità di droga. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri soggetti coinvolti.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.. Il ragazzo, incensurato, è stato fermato dai militari mentre viaggiava a bordo del proprio scooter. Durante il controllo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 31 dosi di hashish, circa 5 grammi di marijuana e 320 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, dove resterà in attesa del giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, 23enne arrestato per spaccio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Blitz antidroga, arrestato 23enne di Aiello del Sabato

Notizie e thread social correlati

Castellammare di Stabia: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di StatoDurante un controllo a Castellammare di Stabia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo trovato con oltre 100 grammi di crack e un bilancino di...

Castellammare di Stabia, arrestato pusher con oltre 400 dosi di crack: sequestrati droga e contantiNel pomeriggio di ieri, a Castellammare di Stabia, un uomo di 27 anni con precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Temi più discussi: Cronaca - Castellammare Di Stabia: carabinieri arrestano pusher 23enne; CARABINIERI DI NAPOLI * : CASTELLAMMARE DI STABIA, IL 23ENNE ARRESTATO CON 31 DOSI DI HASHISH, LA DROGA SEQUESTRATA VALE 320 EURO; Santa Maria la Carità | Arrestato mentre spacciava in piazza: scarcerato un pusher; Usura, estorsione e cocaina a Cassino, 20 arresti: blitz anche a Napoli.

Castellammare, arrestato 23enne per spaccioA Castellammare Di Stabia i carabinieri arrestano pusher 23enne.I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne, incensurat ... lostrillone.tv

Santa Maria la Carità, scarcerato il 23enne arrestato per droga: il gip convalida l’arresto ma dispone la libertàAlla luce del materiale rinvenuto, il 23enne era stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ... ilgazzettinovesuviano.com