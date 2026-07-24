Castellammare di Stabia 23enne arrestato per spaccio

Da puntomagazine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Castellammare di Stabia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato effettuato nel corso di un controllo, durante il quale sono state trovate alcune quantità di droga. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri soggetti coinvolti.

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Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.. Il ragazzo, incensurato, è stato fermato dai militari mentre viaggiava a bordo del proprio scooter. Durante il controllo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 31 dosi di hashish, circa 5 grammi di marijuana e 320 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, dove resterà in attesa del giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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