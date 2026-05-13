Castellammare di Stabia arrestato pusher con oltre 400 dosi di crack | sequestrati droga e contanti

Da teleclubitalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, a Castellammare di Stabia, un uomo di 27 anni con precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Durante un controllo, sono state trovate e sequestrate oltre 400 dosi di crack, insieme a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato portato in commissariato, dove è stato trattenuto in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

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Durante il controllo effettuato presso uno stabile in uso al giovane, i poliziotti hanno rinvenuto ben 405 involucri di crack, per un peso complessivo di circa 101 grammi. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione e 1.062 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Alla luce degli elementi raccolti, il 27enne è stato tratto in arresto dagli operatori della Polizia di Stato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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