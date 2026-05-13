Castellammare di Stabia | nasconde droga in casa Arrestato dalla Polizia di Stato

Durante un controllo a Castellammare di Stabia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo trovato con oltre 100 grammi di crack e un bilancino di precisione nella propria abitazione. Sono stati sequestrati anche più di mille euro in contanti. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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