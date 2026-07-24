Castel Volturno il sindaco Pasquale Marrandino si dimette dopo la richiesta di arresto

Da teleclubitalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Castel Volturno si è dimesso dopo la richiesta di arresto. La decisione è stata comunicata in seguito alle indagini in corso. La sua uscita dall’incarico avviene in modo ufficiale e immediato. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui procedimenti giudiziari è stato reso pubblico. La Giunta comunale ha confermato le dimissioni, che sono state depositate presso l’ufficio competente. La gestione del Comune proseguirà con un commissario straordinario.

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Si conclude con le dimissioni del sindaco Pasquale Marrandino l'esperienza amministrativa del Comune di Castel Volturno. La decisione è arrivata dopo che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha avanzato nei suoi confronti una richiesta di custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un'inchiesta per presunti episodi di corruzione. L'ormai ex primo cittadino dovrà comparire il prossimo 30 luglio davanti al giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'interrogatorio preventivo. Al termine dell'udienza il magistrato deciderà se accogliere o meno la richiesta di arresto formulata dalla Procura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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