Mario Roggero condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere il gioielliere uccise due ladri dopo una rapina

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il gioielliere ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio avvenuta il 28 aprile 2021. La sentenza conferma la condanna precedente e si basa sui fatti accertati in tribunale. La vicenda riguarda l’episodio in cui Roggero ha reagito alla rapina con l’uso delle armi.

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Mario Roggero è stato condannato in via definitiva in Cassazione 14 anni e 9 mesi di carcere. Il gioielliere uccise due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo una rapina nel suo negozio lo scorso 28 aprile 2021. Il caso è stato tema di dibattito anche politico. A marzo la difesa di Roggero aveva depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza sostenendo che "fu legittima difesa". Ma alla fine è arrivata la condanna definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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