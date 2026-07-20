In un caso giudiziario, i familiari di alcune persone considerate vittime non riceveranno un risarcimento. La decisione è stata presa dopo che si è stabilito che la persona coinvolta non ha causato danni ai propri familiari, anche se accusata di inganno o prepotenza. La sentenza riguarda una controversia legale in cui si è discusso se i familiari abbiano diritto a un risarcimento in relazione alle azioni della vittima.

“Chi soccombe all’altrui inganno e prepotenza, subendo una sopraffazione, un danno, o venendo comunque perseguitato e oppresso”, dice il Vocabolario Treccani nel definire la “vittima”. Seconda affermazione quasi definitoria, l’autore è un parente di un altro rapinatore ucciso a causa della reazione del rapinato: “Era lì per lavorare, come fanno tutti”; ha parlato a nome della categoria, dopo un “incidente sul lavoro”: quindi di questo si tratterebbe, perdonate la sgradevole locuzione, ma aiuta a capire. Ecco in due espressioni il senso del “summum ius, summa iniuria”, che ci lascia, con tanta inquietudine dentro, il caso del gioielliere... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Roggero. Non risarcire i famigliari delle “vittime” della vera vittima

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