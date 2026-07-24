Caso Roggero a Bollate incontro con Bossetti il gioielliere a rischio trasferimento per forte esposizione mediatica
Il gioielliere coinvolto nel caso Roggero ha incontrato recentemente detenuti noti, tra cui Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, e Fabio Savi, appartenente alla banda della Uno Bianca. La sua detenzione, avviata da poche settimane, potrebbe portare a un trasferimento a causa della “forte esposizione mediatica”. Durante questa fase, si sono verificati incontri con altri detenuti di rilievo nel panorama giudiziario.
In queste prime settimane di detenzione, il gioielliere avrebbe inoltre incontrato alcuni detenuti molto noti alle cronache giudiziarie, tra cui Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, e Fabio Savi, componente della banda della Uno Bianca Mario Rogger. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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