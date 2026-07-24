caso roggero a bollate incontro con bossetti il gioielliere a rischio trasferimento per forte esposizione mediatica

Notizia in breve

Il gioielliere coinvolto nel caso Roggero ha incontrato recentemente detenuti noti, tra cui Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, e Fabio Savi, appartenente alla banda della Uno Bianca. La sua detenzione, avviata da poche settimane, potrebbe portare a un trasferimento a causa della “forte esposizione mediatica”. Durante questa fase, si sono verificati incontri con altri detenuti di rilievo nel panorama giudiziario.