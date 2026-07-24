Una notte è trascorsa in un hotel nel centro di Firenze, dove una camera con vista Biancone offre pochi servizi e ospita numerosi turisti. La palazzina di via Vacchereccia, nota come Casa Fusi, porta sullo stemma araldico l’incisione della fondazione Giovanni e Silvio Fusi, creata per accogliere le famiglie povere della città secondo il testamento dei due fratelli.

Firenze, 24 luglio 2026 – Sullo stemma araldico che sovrasta la prima rampa di scale, spicca l’incisione della fondazione Giovanni e Silvio Fusi, da cui la palazzina di via Vacchereccia prende il nome e nella quale, per testamento dei due fratelli, avrebbero dovuto trovare asilo le “famiglie povere della città di Firenze”. Basta salire qualche scalino, però, per capire che di famiglie povere e di fiorentini, non c’è traccia. Questo perché lo storico edifico nel cuore di piazza della Signoria – messo a bando nel 2021 dall’Asp Montedomini nella quale è confluita la Fondazione Fusi e quindi la proprietà della palazzina – oggi è un hotel a quattro stelle della catena Ognissanti Hotels (che ha altre sei strutture in città), animato da soli turisti pronti a tutto per una camera con vista su Biancone e Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Montedomini, una notte nell’hotel in centro. La camera con vista Biancone: pochi servizi, tanti turisti

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