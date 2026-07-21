Firenze e il caso Montedomini non è finita | b&b e airbnb in tutto il centro Palazzo vista piazza Signoria a un gruppo alberghiero

Non è finita, anzi continua ad allungarsi, la lista degli immobili dell’Asp Montedomini affittati e destinati a bed and breakfast e locazioni brevi. Oltre agli appartamenti in via Guelfa ci sarebbero anche dei b&b nei locali in via dell’Albero 10 e un intero hotel quattro stelle in via Vacchereccia 5, il civico che racchiude tutta la palazzina Fusi con affaccio niente di meno che su piazza Signoria. Lo denuncia il comitato Salviamo Firenze in una nuova nota sul caso: «Ormai è uno stillicidio quotidiano — commenta il portavoce Massimo Torelli — Dal 2022 c’è stata la formalizzazione dell’autorizzazione agli affitti brevi per un enorme patrimonio abitativo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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