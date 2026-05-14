Dove ha alloggiato Kate Middleton in Italia | l’hotel di lusso dove una camera costa più di 1000 euro a notte

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia il 12 ottobre, dando il via al suo primo viaggio in solitaria in Italia. Durante il soggiorno, ha scelto di alloggiare in un hotel di alta gamma della zona, dove il costo di una camera supera i 1000 euro a notte. La visita si svolge in modo riservato e senza particolari eventi pubblici, concentrandosi sulle attività private e sulla scoperta della città. La presenza della duchessa britannica ha attirato l'attenzione di alcuni residenti e turisti.

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