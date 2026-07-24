Le opposizioni nel Consiglio comunale chiedono che la sindaca riferisca di persona lunedì sul caso Montedomini. La richiesta è stata avanzata durante una conferenza capigruppo a Palazzo Vecchio, dove tutte le forze di opposizione si sono unite per questa richiesta. La presenza della sindaca in aula è richiesta per fare chiarezza sulla vicenda. La richiesta è stata avanzata prima del Consiglio comunale previsto per la giornata successiva.

In conferenza capigruppo, di Palazzo Vecchio, tutte le opposizioni unite chiedono che lunedì in Consiglio comunale sia la sindaca Sara Funaro a riferire di persona sul caso Montedomini. Ma la richiesta finisce in uno scontro politico: il Pd si mette di traverso, mentre Avs-Ecolò spiega che è giusto, anzi «doveroso» che la sindaca risponda sulla vicenda, ma che forse dovrebbe farlo con tutti gli elementi a disposizione e quindi dopo il Cda di Montedomini, fissato per il 29 luglio. Ma quando le opposizioni chiedono di votare la richiesta, il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Guccione, si oppone, sfruttando una facoltà che il regolamento gli concede. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Caso Montedomini, tutte le opposizioni pressano la sindaca: «Lunedì venga in aula a riferire»

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