Pestaggio a Foggia FdI all' attacco | Sindaca venga a riferire sulla sicurezza
A Foggia, nella notte di domenica 10 maggio, un diciassettenne è stato aggredito e picchiato da quattro coetanei in piazza Mercato. L’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza nel centro storico, che da tempo è teatro di risse, pestaggi e atti di bullismo. Nei giorni successivi, il partito di maggioranza ha chiesto alla sindaca di riferire sulla situazione, evidenziando l’intensificarsi di episodi di violenza nella zona. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini e le forze politiche.
L'episodio del diciassettenne di Foggia aggredito e picchiato da quattro coetanei nella notte di domenica 10 maggio, in piazza Mercato, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del centro storico, teatro di innumerevoli risse, pestaggi e atti di bullismo. Il ragazzo ha riportato escoriazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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