Pestaggio a Foggia FdI all' attacco | Sindaca venga a riferire sulla sicurezza

A Foggia, nella notte di domenica 10 maggio, un diciassettenne è stato aggredito e picchiato da quattro coetanei in piazza Mercato. L’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza nel centro storico, che da tempo è teatro di risse, pestaggi e atti di bullismo. Nei giorni successivi, il partito di maggioranza ha chiesto alla sindaca di riferire sulla situazione, evidenziando l’intensificarsi di episodi di violenza nella zona. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini e le forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui