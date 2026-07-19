La sindaca di Firenze ha annunciato che il consiglio di amministrazione dell’Asp Montedomini interverrà sui palazzi di via Guelfa, di proprietà dell’ente e utilizzati per affitti brevi. La questione ha suscitato critiche da parte delle opposizioni, che hanno contestato l’uso degli immobili per questa finalità. La sindaca ha comunicato che il Cda prenderà provvedimenti, senza specificare i dettagli delle azioni previste.

FIRENZE – E’ intervenuta la sindaca, Sara Funaro, sul caso dei palazzi di proprietà dell’Asp Montedomini, in via Guelfa, e utilizzati dagli assegnatari per affitti brevi. “Il presidente Frittelli – ha detto la sindaca – ha convocato il cda che farà gli approfondimenti e tutte leverifiche del caso e prenderà i provvedimenti conseguenti. Io l’ho detto in maniera chiara e oggi lo ribadisco. L’Azienda dei servizi alla persona, con un indirizzo chiaro come quello dell’amministrazione comunale sullo stop agli affitti brevi sia nell’area Unesco che fuori, non può più fare questo”. CELLAI (FDI) – Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze: palazzi di Montedomini in via Guelfa usati per affitti brevi. La sindaca: “Cda interverrà”. Opposizioni all’attacco

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