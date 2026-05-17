Una donna che ha accusato il figlio di un esponente politico di violenza sessuale sarà intervistata per la prima volta in un programma televisivo. La sua testimonianza sarà trasmessa nell’ambito di un servizio dedicato, con l’obiettivo di ascoltare la sua versione dei fatti. L’intervista rappresenta un momento di confronto pubblico sulla vicenda, che ha suscitato attenzione mediatica e discussioni nell’opinione pubblica. La donna fornirà dettagli e ricordi riguardanti l’accusa rivolta al ragazzo.

Per la prima volta la vittima che ha accusato di violenza sessuale il figlio di La Russa sarà ospite a Report per dare la sua versione dei fatti Inchiesta diReport, oggi verrà intervistata per la prima volta la donna che ha denunciato il figlio diIgnazio La Russaper violenza sessuale.Leonardo Apache La Russaha ottenuto l’archiviazione del caso, sebbene ad oggi risulti ancora indagato per revenge porn. Nell’intervista, di cui è stata pubblicata qualche anticipazione, stasera la giovane mostrerà rammarico per la parole del presidente del Senato che aveva messo in dubbio le accuse. Nel video diffuso la donna risponde: “Sicuramente ho provato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Report, La Russa: parla la donna che ha accusato di violenza sessuale il figlio

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Cruel Protocol | Luke Goss (Hellboy II) | ACTION | Full Movie in English

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