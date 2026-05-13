A quasi vent’anni dalla strage di Erba, un nuovo dettaglio riguarda Rosa e Olindo e potrebbe portare a un riesame del caso. La scoperta riguarda elementi emersi dalle indagini che potrebbero modificare l’orientamento delle accuse o della ricostruzione dei fatti avvenuti quella notte. La vicenda ha suscitato grande attenzione e ora si attende un eventuale svilupparsi delle prove o delle decisioni delle autorità giudiziarie.

A quasi vent’anni dalla strage di Erba, emerge un nuovo dettaglio che potrebbe riaprire uno dei casi giudiziari più controversi della cronaca italiana. Al centro della nuova ipotesi difensiva c’è una lavatrice e un anomalo picco nei consumi elettrici registrato la sera dell’11 dicembre 2006 nell’abitazione di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Secondo quanto anticipato nella nuova puntata de Le Iene, il dato tecnico potrebbe trasformarsi in un elemento decisivo per sostenere una nuova richiesta di revisione del processo che ha condannato in via definitiva i coniugi per la strage di Erba. Un dettaglio rimasto nell’ombra per anni che ora torna a far discutere investigatori, legali e opinione pubblica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La prova che può riaprire il caso “. Strage di Erba, clamoroso: la scoperta su Rosa e Olindo

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