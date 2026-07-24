Caso ‘Italia agli italiani’ preside del liceo ‘Monti’ di Cesena ottiene trasferimento

La preside del liceo ’Monti’ di Cesena ha ottenuto il trasferimento interregionale, consentendole di tornare nella sua regione di origine, la Puglia. Era stata nominata alla guida dell’istituto alla fine del 2024. La decisione è stata confermata attraverso un comunicato dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia, che ha approvato la richiesta di trasferimento presentata dalla dirigente. La sua richiesta di spostamento è stata accolta senza ulteriori dettagli sul motivo.

Maria Silvia Arcuti aveva assunto la dirigenza dello storico liceo cesenate alla fine del 2024. Sul sito del dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia è riportata la notizia dell’accoglimento dell’istanza fatta dalla stessa preside di trasferimento interregionale, per fare ritorno nella sua regione di origine, la Puglia. La dirigente scolastica è stata assegnata all’Itet ‘Dante Alighieri’ di Cerignola, in provincia di Foggia, con incarico a partire dal primo settembre 2026. All’inizio di maggio è scoppiato il caso dello striscione ‘L’Italia agli italiani’ appeso da due studenti del liceo classico, poi puniti dalla scuola, una vicenda che ha avuto una cassa di risonanza nazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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L'Italia agli italiani: studenti puniti a Cesena

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