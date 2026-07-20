Morte Fakir Lepore | Sento troppo silenzio Salvini attacca | Un presidio contro gli agenti?

Da bologna.repubblica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha commentato la morte di Fakir dicendo: “Sento troppo silenzio”. Poco dopo, Salvini ha criticato un presunto presidio contro gli agenti di polizia. La città si prepara a un’iniziativa prevista per questa sera, mentre il primo cittadino sottolinea che Bologna, nonostante tutto, resta fedele allo Stato. La notizia si lega alla vicenda di Fakir, senza ulteriori dettagli sui fatti.

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