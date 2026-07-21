La Lega chiede le dimissioni del sindaco di Bologna dopo la notte di guerriglia urbana. Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, ha criticato la manifestazione organizzata dal primo cittadino dopo la morte di un uomo di 42 anni durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. La richiesta di dimissioni si basa sulla gestione dell’evento e sulla risposta alle proteste. La situazione si è infiammata dopo l’incidente di domenica scorsa.

Bologna, 21 luglio 2026 – La Lega non ci sta e affila le armi contro Matteo Lepore dopo la notte di guerriglia urbana. Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, punta il dito contro la manifestazione indetta dal sindaco dopo la morte di Abderrhaim Fakir, 42 anni, domenica al Pilastro durante un intervento della polizia. Il Carroccio è salito in Questura questa mattina ed è pronto a presentare un esposto in Procura contro l’amministrazione, continuando a chiedere le dimissioni di Lepore e invocando anche una mozione di sfiducia pronta a finire sul tavolo del consiglio comunale. In piazza Roosevelt e in via Ugo Bassi ci sono ancora i segni della notte infernale: Mobike ammassate qua e là, cartelli e cantieri divelti, graffiti e segni a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caso Fakir, la Lega invoca le dimissioni del sindaco di Bologna. Borgonzoni: “Lepore deve andarsene”

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