L’autopsia su Fakir, deceduto durante un intervento della polizia, è ancora in corso per determinare le cause della morte e ricostruire i cinque minuti in cui è rimasto a terra. Gli agenti coinvolti sono stati assolti. L’avvocato della famiglia ha commentato che si tratta di “l’apoteosi dell’interferenza della politica sull’attività della magistratura”. La vicenda riguarda la morte di un uomo di 42 anni durante un’operazione in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.

L’autopsia è ancora in corso, gli accertamenti tecnici dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quei cinque minuti in cui Abderrahim Fakir, 42 anni, è rimasto a terra durante l’intervento della polizia in via Svevo, al Pilastro di Bologna. Ma intorno all’inchiesta si è già aperto un fronte politico e istituzionale. A denunciarlo è Fabio Anselmo, l’avvocato della famiglia Fakir, già legale nel processo sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo il penalista, le dichiarazioni arrivate dai vertici del governo prima della conclusione degli accertamenti rappresentano una pressione sull’indagine. Nel mirino dell’avvocato ci sono gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fakir, l’avvocato Anselmo: “È l’apoteosi dell’interferenza della politica sull’attività della magistratura. Autopsia in corso, ma agenti assolti”

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Abderrahim Fakir "forse non era morto quando gli agenti si sono alzati", l'ipotesi dell'avvocato Fabio AnselmoL’avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir ha suggerito che l’uomo potrebbe non essere stato morto quando gli agenti si sono alzati.

Temi più discussi: Morte di Fakir, l'avvocato Anselmo: Testimoni prelevati e nessun rispetto delle regole; Caso Fakir: Era ancora vivo, ma nessuno lo soccorre né lo slega; L’avvocato di Abderrahim Fakir ha criticato chi si è scontrato con la polizia a Bologna; Chi sono Anselmo e Bordoni, i legali del caso Fakir che si fronteggiano di nuovo 20 anni dopo Aldrovandi: Io sempre per le forze dell'ordine, lui per i denuncianti.

Testimoni prelevati e fatti salire in auto senza consenso. A L'Aria che Tira l'avvocato Fabio Anselmo denuncia gravi irregolarità nelle indagini sul caso Fakir. @DAVIDPARENZO x.com

La tac di Fakir, morto a Bologna: forse è stato soffocato dal suo stesso sangue. reddit

Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in corso l’autopsia. Proseguono le indaginiLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, oggi attesa l’autopsia. Proseguono le indagini ... tg24.sky.it

Perquisita la casa di Fakir, l’avvocato dei familiari Anselmo: Grave colpevolizzare la vittima. DenunciamoBologna, sarebbero stati trovati dei medicinali. Gli agenti volevano anche sentire il cugino, che abitava con Abderrahim, ma lui si sarebbe rifiutato. Un mese fa il 42enne era andato al Maggiore dopo ... ilrestodelcarlino.it