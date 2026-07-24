L’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia in zona Pilastro a Bologna, sarà completata entro 90 giorni, come stabilito dalla Procura. L’avvocato degli agenti ha dichiarato che gli agenti coinvolti vivono un momento difficile. La famiglia del 42enne attende i risultati, mentre le indagini sono in corso. La morte è avvenuta durante un intervento di polizia, ma i dettagli sulle cause non sono ancora noti.

Arriveranno entro 90 giorni, secondo i termini stabiliti dalla Procura, i risultati dell’ autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro a Bologna. L’esame, iniziato stamattina presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dovrà chiarire – ha sottolineato il legale dei due agenti, Gabriele Bordoni – «le cause della morte e tutto quello che ci è ruotato attorno, sull’intervento dei poliziotti e dei sanitari. E anche sulle condizioni di quest’uomo prima che tutto ciò accadesse». La tac ossea e l’autopsia su Fakir. Secondo indiscrezioni trapelate ad autopsia ancora in corso, nei polmoni sarebbe stato trovato del sangue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Fakir, il giorno dell’autopsia: l’esito in 90 giorni. L’avvocato degli agenti: «Vivono come un dramma quello che è accaduto»

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