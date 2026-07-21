L’avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir ha suggerito che l’uomo potrebbe non essere stato morto quando gli agenti si sono alzati. La sua affermazione si basa su un video che mostra l’intervento delle forze dell’ordine a Bologna e la morte dell’indagato. Non ci sono altre evidenze pubbliche che confermino questa ipotesi. La procura sta ancora analizzando i materiali e le circostanze dell’intervento.

Fabio Anselmo, l’avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, ha posto l’attenzione sul video che ha ripreso la morte dell’uomo di origine marocchina a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. Secondo il legale, Fakir sarebbe stato ancora vivo quando gli agenti di polizia si sono alzati alla fine del fermo e non sarebbe stato soccorso da nessuno. L’ipotesi di Fabio Anselmo sulla morte di Fakir Fabio Anselmo ha preso parte in video a una conferenza stampa convocata da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) in Senato. “Chiedo a voi di ascoltare quel video molto bene. Chiedo di ascoltarlo fino all’ultimo, con delle cuffie”, ha detto l’avvocato della famiglia Fakir. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Abderrahim Fakir "forse non era morto quando gli agenti si sono alzati", l'ipotesi dell'avvocato Fabio Anselmo

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La testimone: «Lho visto lì già alle 9.30 del mattino: stava male e chiedeva aiuto»

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''Ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre Abderrahim Fakir era agonizzante, forse non era ancora morto. Se questo fosse vero, questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili. Nessuno lo soccorre, nessuno x.com

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