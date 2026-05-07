Indiano muore dopo giorni di ricovero al Ruggi | l' esito dell' autopsia

Un uomo di 31 anni di nazionalità indiana è deceduto lo scorso 25 aprile dopo quasi due settimane di ricovero presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Secondo le ultime notizie, l’autopsia ha stabilito che la sua morte non sarebbe collegata all’attività lavorativa svolta. La vicenda rimane al centro dell’attenzione delle autorità sanitarie.

Non sarebbe collegata all’attività lavorativa la morte del 31enne di nazionalità indiana deceduto lo scorso 25 aprile all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dopo quasi due settimane di ricovero in condizioni gravissime. È quanto emerso dai primi risultati.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Muore dopo 8 giorni di ricovero, l’inchiesta: autopsia e 9 sanitari indagatiFerrara, 19 aprile 2026 – Viene ricoverato per alcuni accertamenti in una struttura privata della provincia e muore a otto giorni dall’accesso. Muore dopo dieci giorni di ricovero Carmina, 74 anni, coinvolta in un incidente sull’AppiaABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda dell’incidente avvenuto lo scorso 27 febbraio sulla via Appia, all’altezza... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nella Piana del Sele si muore di lavoro; Se questo è un uomo. Paul Neeraj, vittima di caporalato, muore dopo 15 giorni per setticemia.; Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia; Incendio in una roulotte al Torrino a Roma: 62enne ustionato muore dopo tre giorni di agonia. Incendio in una roulotte al Torrino a Roma: 62enne ustionato muore dopo tre giorni di agoniaIncendio su viale Oceano Indiano: un senza fissa dimora soccorso dai passanti muore in ospedale. Ipotesi guasto a un fornelletto a gas. fanpage.it Italia Due. . CRONACA. SALVA DISPERSA BARONISSI. MUORE INDIANO ABBANDONATO - facebook.com facebook