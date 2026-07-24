Nella mattina di domenica 19 luglio, a Bologna, nel quartiere Pilastro, si è verificato un episodio che ha suscitato una vasta attenzione pubblica. La vicenda si è rapidamente evoluta in un caso di rilievo nazionale, portando a manifestazioni, denunce formali e accuse tra diverse parti coinvolte. La situazione ha generato un acceso dibattito pubblico e ha coinvolto vari soggetti in diverse iniziative di protesta e di analisi legale.

Bologna, il Pilastro, la mattina di domenica 19 luglio: da lì parte una vicenda che nel giro di poche ore si trasforma in un caso politico nazionale, con cortei, esposti e accuse incrociate che proseguono ormai da giorni. A "4 Di Sera", il direttore de “Il Tempo” Daniele Capezzone ha scelto di ribaltare l'ordine dei fattori: non chiedersi soltanto cosa sia accaduto ad Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante l'intervento della polizia, ma chi debba renderne conto per come la vicenda è stata raccontata e cavalcata nelle ore successive. "Penso che tanti, per primo il sindaco di Bologna Lepore che si è comportato in modo politicamente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Fakir, Capezzone: "Gli agenti meritano solidarietà e un encomio"

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