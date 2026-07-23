Nuove immagini mostrano l’intervento degli agenti durante le riprese dalla bodycam in relazione alla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni, avvenuta domenica a Bologna. Le sequenze video documentano il momento in cui gli agenti sono intervenuti per contenere Fakir. Le immagini forniscono dettagli sulla dinamica dell’intervento, senza però chiarire le cause della morte. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

Nuove immagini sull’intervento degli agenti per contenere Abderrahim Fakir aiutano a ricostruire la sequenza che ha portato alla morte del 42enne marocchino, domenica a Bologna. Sono i fotogrammi di quello che dovrebbe essere il primissimo contatto fisico, estratte dalle bodycam personale del più giovane dei due poliziotti intervenuti al pilastro. Il video è una nuova esclusiva del Tg1, dopo quella dell’altra sera in cui la testata diretta da Gian Marco Chiocci ha mandato in onda la prima telefonata al 112 che segnalava la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psichica. Il video dalla bodycam del poliziotto. Dopo aver passato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Fakir, il momento in cui gli agenti intervengono nelle riprese dalla bodycam (video)

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Fakir, il video esclusivo del Tg1: le immagini dalla bodycam degli agenti, il contatto con un'altra personaIl Tg1 ha trasmesso in esclusiva le immagini della bodycam degli agenti intervenuti domenica scorsa a Bologna per fermare Abderrahim Fakir.

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Fakir ucciso come un cane: la rabbia della moglie. Dal cugino ai ritardi dell'automedica: le indagini, ecco cosa sappiamoLo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità, un crimine terribile. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli. ilmessaggero.it