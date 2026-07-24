Caso Delmastro l’avvocato di Caroccia | Darò io ai pm le chat con l’ex sottosegretario
L’avvocato di Caroccia ha annunciato che consegnerà ai pubblici ministeri le chat con l’ex sottosegretario. Nel frattempo, il legale del proprietario di una bisteccheria ha dichiarato che il Parlamento, negando l’accesso ai documenti, ha causato un danno significativo al suo assistito. La questione riguarda la gestione delle comunicazioni e l’accesso ai messaggi tra le parti coinvolte nel procedimento legale.
Fabrizio Gallo, legale del proprietario della Bisteccheria d’Italia, annuncia l’invio di una memoria con i messaggi: “Il Parlamento negando l’acquisizione fa un grosso danno al mio assistito”. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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Scarpinato pretende trasparenza sulle chat di Delmastro. Ma sul suo caso invocava la privacy Le chat di Andrea Delmastro? Se fosse un uomo di Stato le avrebbe consegnate spontaneamente, dimostrando di non avere nulla da nascondere. Le proprie conv facebook
Dobbiamo ricordare, quando andiamo a votare, chi era il datore di lavoro di suo padre..... e che Delmastro è anche L'AVVOCATO di Gigiorgia.... x.com
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