Caso Delmastro l’avvocato di Caroccia | Darò io ai pm le chat con l’ex sottosegretario

Da roma.repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’avvocato di Caroccia ha annunciato che consegnerà ai pubblici ministeri le chat con l’ex sottosegretario. Nel frattempo, il legale del proprietario di una bisteccheria ha dichiarato che il Parlamento, negando l’accesso ai documenti, ha causato un danno significativo al suo assistito. La questione riguarda la gestione delle comunicazioni e l’accesso ai messaggi tra le parti coinvolte nel procedimento legale.

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Fabrizio Gallo, legale del proprietario della Bisteccheria d’Italia, annuncia l’invio di una memoria con i messaggi: “Il Parlamento negando l’acquisizione fa un grosso danno al mio assistito”. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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