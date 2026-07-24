Caso Delmastro l’avvocato di Caroccia | Darò io ai pm le chat con l’ex sottosegretario

Notizia in breve

L’avvocato di Caroccia ha annunciato che consegnerà ai pubblici ministeri le chat con l’ex sottosegretario. Nel frattempo, il legale del proprietario di una bisteccheria ha dichiarato che il Parlamento, negando l’accesso ai documenti, ha causato un danno significativo al suo assistito. La questione riguarda la gestione delle comunicazioni e l’accesso ai messaggi tra le parti coinvolte nel procedimento legale.