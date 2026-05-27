La procura ha richiesto l’accesso alle chat tra l’ex sottosegretario e Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. I giudici di Roma vogliono utilizzare le conversazioni tra il prestanome del clan Senese e l’indagato. La richiesta si inserisce nel procedimento in corso, che coinvolge anche l’indagato per reati legati alla criminalità organizzata.

Nuovi sviluppi sulcaso Delmastro. La Procura della Repubblica di Roma, che indaga sul riciclaggio di denaro del clan Senese, ha chiesto di acquisire tutte le conversazioni avute dal prestanome Mauro Caroccia con l’ex sotto segretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La richiesta è stata inoltrata allagiunta per le autorizzazioni a procedere della Camerae riguarda tutti gli scambi avuti dal parlamentare di Fratelli d’Italia con il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni ericiclaggio aggravato dal metodo mafioso. Con il prestanome del clan Senese, Delmastro aveva aperto nel 2025 un ristorante,“Bisteccheria d’Italia”, in cui erasocio al 25%e del quale risultava amministratrice unica la figlia 18enne dell’uomo, Miriam Caroccia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, la Procura chiede di ottenere le chat tra l’ex sottosegretario e Caroccia

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