Caso Delmastro l’avvocato di Caroccia | Ho inviato le chat alla procura il No del Parlamento ci danneggia Il meloniano | Nessun problema faranno chiarezza
L’avvocato Fabrizio Gallo ha confermato di aver inviato alla procura di Roma una memoria contenente tutte le chat tra l’ex parlamentare e il suo assistito, Mauro Caroccia. Caroccia è stato condannato come prestanome del clan Senese. La comunicazione si riferisce all’indagine sul ristorante romano Bisteccheria d’Italia. Il parlamentare ha dichiarato che non ci sono problemi e che si farà chiarezza.
L’avvocato Fabrizio Gallo ha affermato di aver inviato alla procura di Roma una memoria con tutte le chat tra Andrea Delmastro e il suo assistito, Mauro Caroccia – condannato come prestanome del clan Senese -, in merito all’inchiesta sul ristorante romano Bisteccheria d’Italia. Appena due giorni fa, come prevedibile, il centrodestra compatto aveva votato No in giunta per le autorizzazioni di Montecitorio alla richiesta della procura di poter avere accesso alle conversazioni tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e il padre della sua ex socia del ristorante. Per Delmastro “non c’è nessun problema”: “Non ho mai supposto di coinvolgimenti veri o presunti del ristorante con ambienti criminali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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