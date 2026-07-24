Caso Delmastro l’avvocato di Caroccia | Ho inviato le chat alla procura il No del Parlamento ci danneggia Il meloniano | Nessun problema faranno chiarezza

Notizia in breve

L’avvocato Fabrizio Gallo ha confermato di aver inviato alla procura di Roma una memoria contenente tutte le chat tra l’ex parlamentare e il suo assistito, Mauro Caroccia. Caroccia è stato condannato come prestanome del clan Senese. La comunicazione si riferisce all’indagine sul ristorante romano Bisteccheria d’Italia. Il parlamentare ha dichiarato che non ci sono problemi e che si farà chiarezza.