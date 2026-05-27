I pubblici ministeri hanno richiesto di acquisire le chat tra il deputato e Caroccia. La maggioranza parlamentare si mostra disponibile a sostenere l’ex sottosegretario, anche se non ha ancora reso pubbliche le conversazioni. La richiesta di accesso alle chat è stata avanzata per chiarire eventuali dubbi sulla trasparenza delle comunicazioni. La posizione ufficiale invita l’interessato a condividere i messaggi con i magistrati, nel caso non ci siano elementi da nascondere.

“Se non ha nulla da nascondere, Andrea Delmastro faccia vedere le chat ai magistrati”. Poche parole. Un ragionamento lineare, firmato dal verde Angelo Bonelli, che inchioda la maggioranza di centrodestra alle sue responsabilità. Quella maggioranza che ieri si è detta compatta nel rifiutare alla Procura di Roma l’autorizzazione per acquisire i messaggi e le chat intercorsi tra l’ex sottosegretario di FdI (non iscritto sul registro degli indagati) e l’oggi detenuto Mauro Caroccia. La richiesta di utilizzo delle conversazioni era arrivata martedì sera alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. A presentarla i pm titolari dell’inchiesta su Caroccia, accusato di r iciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delmastro, i pm chiedono di acquisire le chat con Caroccia. Maggioranza è pronta a “scudare” anche l’ex sottosegretario

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Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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