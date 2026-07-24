Caso Delmastro la doppia strada dei pm | interrogare il deputato FdI e ricorrere alla Consulta
I pm stanno interrogando il deputato di Fratelli d’Italia e valutano di ricorrere alla Corte costituzionale nel caso Delmastro. Nel telefono di Caroccia è stata trovata una chiave per capire come il clan Senese ripulisce i soldi illeciti, ma l’indagine è attualmente sospesa.
Nel telefono di Caroccia la chiave per comprendere come il clan Senese ripulisce i soldi illeciti. Ma per ora l’indagine è bloccata. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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