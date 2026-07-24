L’avvocato di Mauro e Miriam Caroccia ha annunciato che oggi consegnerà alla Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra il sottosegretario e il suo assistito. La richiesta è di acquisire subito i messaggi. Le chat sono presentate come prova dell’estraneità di Caroccia. Nessun altro dettaglio sui contenuti è stato reso noto.

L’ avvocato Fabrizio Gallo, legale di fiducia di Mauro Caroccia e Miriam Caroccia, ha comunicato che in giornata depositerà presso la Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il suo assistito, con richiesta di acquisizione immediata. Il legale ribadisce che il Parlamento non può negare l’acquisizione per il caso di specie. Tali chat, spiega il legale in una nota, hanno una “rilevanza fondamentale per dimostrare l’estraneità dei miei assistiti rispetto al reato contestato e fanno risalire a chi sia il vero proprietario dell’attività”. “D’altronde – prosegue il legale – la vicenda giuridica si scontra tra il diritto inviolabile della difesa (art. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Delmastro, il legale di Caroccia depositerà le chat: “Dimostrano estraneità”

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