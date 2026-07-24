Caserta il Governo proroga di sei mesi lo scioglimento del Comune

Il Governo ha prorogato di sei mesi lo scioglimento del Comune di Caserta a causa di infiltrazioni camorristiche. La gestione del Comune proseguirà sotto la guida di una commissione straordinaria, con a capo la prefetta Antonella Scolamiero. La decisione riguarda l’intervento già avviato per contrastare le influenze criminali nell’amministrazione locale. La proroga arriva dopo la scadenza del precedente periodo di sospensione.

Tempo di lettura: 1 minuto Il Governo ha prorogato di altri sei mesi lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Caserta, che continuerà ad essere gestito dalla commissione straordinaria guidata dalla prefetta Antonella Scolamiero. I sei mesi di proroga partiranno da fine ottobre prossimo, e scadranno a fine aprile 2027; solo dopo si potranno avere nuove elezioni comunali. La proroga era nell’aria, ed oggi puntualmente è arrivata. L’obiettivo è di riportare il Comune in condizioni tali da consentire il pieno ripristino di una gestione efficiente e improntata alla piena legalità, ma anche di provare ad evitare il rischio di un terzo dissesto finanziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Caserta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nessuno scioglimento del Comune di Capaccio Paestum: “Mesi di allarmismo e speculazione politica vengono clamorosamente smentiti dai fatti”

A Castel Volturno arriva il commissario, proposto lo scioglimento del ComuneIl prefetto di Caserta ha nominato un commissario prefettizio al Comune di Castel Volturno, dopo le dimissioni del sindaco e della maggioranza dei...

Temi più discussi: Governo proroga lo scioglimento del Comune di Caserta: altri 6 mesi di gestione commissariale; Caserta: le elezioni possono aspettare, prorogato il commissariamento fino al 2027; Caserta, prorogato il commissariamento del Comune: si torna al voto nella primavera 2027. Il Consiglio dei ministri estende la gestione straordinaria per altri sei mesi; Caserta. Censimento concessioni cimiteriali. Napoletano (FdI) chiede nuova proroga.

Scioglimento del Comune di Caserta prorogato di altri sei mesi. Slittano le elezioniCASERTA – Ancora sei mesi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale, ritenendo necessario ... ecodicaserta.it

Caserta, proroga di sei mesi per il commissariamento: il governo accelera sul risanamento antimafiaIl Consiglio dei Ministri ha concesso un'ulteriore dilazione di 180 giorni alla gestione straordinaria del capoluogo campano, su impulso del titolare del Viminale. casertaweb.com